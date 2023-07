Vulkanutbrudd sør for Reykjavik

NTB

Vulkanen Litli-Hrútun sør for Islands hovedstad Reykjavik har fått et utbrudd, og det stiger røyk opp.

Etter flere dager med mindre jordskjelv i området kommer ikke utbruddet uventet.

Røyk stiger nå opp fra vulkansiden, opplyser Kristínar Elísa Guðmundsdóttir ved Islands meteorologiske institutt til den islandske kringkasteren RUV.

Ifølge kringkasteren har det dannet seg en 200 meter lang sprekk i vulkansiden. Mange skuelystne har strømmet til, og politiet forsøker å holde folk på avstand.

Det er tredje år på rad at vulkaner på Reykjaneshalvøya har utbrudd.

Professor i geofysikk Magnús Tumi Guðmundsson sier til RUV at utbruddet er lite, men at det er for tidlig å si om det vil utvikle seg.

– Basert på bildene vi ser, så er dette veldig lite så langt, sier han og viser til at det dreier seg om en kort sprekk så langt.