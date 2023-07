Overgrepsdømt tidligere landslagslege knivstukket i fengsel i Florida

NTB

Den overgrepsdømte tidligere landslagslegen for kvinnelige turnere i USA, Larry Nassar, ble søndag stukket med kniv under en krangel med en medfange.

Nassar skal ha blitt stukket i ryggen og i brystregionen, men skal ifølge personer AP har snakket med, være utenfor fare. Det er ikke kjent hva som utløste hendelsen.

I 2017 erkjente Nassar straffskyld for å ha misbrukt ti jenter. Den tidligere landslagslegen soner for tiden en fengselsstraff på inntil 175 år.

I 2021 fikk over 200 amerikanske kvinnelige turnere 3,4 milliarder kroner i erstatning fra turnforbundet og USAs olympiske komité etter overgrep fra Nassar.

TV 2 meldte den gang at over 265 kvinner og jenter som har turnet for USA, har stått fram og fortalt om årelange misbruk av den amerikanske legen for turnlandslaget.