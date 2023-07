Stoltenberg: Støtter Tyrkias ambisjon om å bli med i EU

NTB

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier han støtter Tyrkias ønske om å bli medlem av EU, men understreker at Sverige har oppfylt kravene til å bli med i Nato.

– Jeg støtter Tyrkias ambisjoner om å bli medlem av EU. Samtidig må vi huske det vi ble enige om i Madrid, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i Vilnius mandag.

Dagen før Nato-landene møtes til et to dager langt toppmøte i Litauens hovedstad, fremmet Tyrkia et nytt krav for å slippe Sverige inn i alliansen. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier EU bør åpne for et tyrkisk medlemskap før den tyrkiske nasjonalforsamlingen godkjenner Sveriges Nato-søknad.

Stoltenberg minner om at Sverige har tatt en rekke grep for å oppfylle avtalen landet undertegnet med Finland og Tyrkia på Natos toppmøte i fjor.

– Det er viktig at vi står sammen i kampen mot terrorisme. Samtidig er det også viktig at vi adresserer de legitime sikkerhetsbekymringene til alle allierte som vil ha Sverige inn i alliansen så fort som mulig, sa Stoltenberg.