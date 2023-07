Twitter-rival har fått 100 millioner brukere på fem dager

NTB

Til sammen 100 millioner brukere er registrert hos Metas Twitter-utfordrer Threads i løpet av de første fem dagene siden lanseringen.

Dermed knuser sosiale medier-plattformen KI-verktøyet ChatGPT som den raskest voksende forbrukerappen.

Til sammenligning brukte ChatGPT to måneder på å nå 100 millioner brukere, videodelingsappen Tiktok brukte ni måneder, mens Instagram brukte to og et halvt år på å nå milepælen.

Threads eies av Mark Zuckerbergs selskap Meta, som også eier Facebook og Instagram. Appen var onsdag kveld lansert i 100 land, selv om den foreløpig ikke er tilgjengelig i det meste av Europa som følge av EUs personvernlover.