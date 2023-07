Kim Jong-un har fått kallenavnet «Den fete» – skal veie 136 kilo

Nord-Koreas leder Kim Jong Un taler under et møte med i partiets hovedkvarter i Pyongyang, Nord-Korea 30. desember 2022.

Forsvarsekspert beskriver Nord-Koreas diktator som «forferdelig overvektig».

Kim Jong-un (39) hardtlevende livsstil har gitt han et uflatterende kallenavn grunnet hans store appetitt på europeisk mat og alkohol, sier en forsvarsekspert.

Det skriver Fox News.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un gir angivelig etter for europeisk mat og alkohol, og skal foretrekke Parma-skinke og whisky.

Se video: ABC forklarer: Verdens mest brutale familiedynasti: Millioner lever fortsatt i frykt

Drikker for mye

– Kim Jong-un er den 36. rikeste mannen i verden, og i 2018 mottok han en levering av to spesielle Maybach Mercedes S600s, han har 17 palasser og et privatfly, forteller forsvarsekspert og professor Anthony Glees.

– Og ifølge hans kokk drikker han mye, han drikker Black Label Scotch whisky og Hennessy konjakk, og røyker tungt, fortsetter Glees, som beskriver diktatoren som «forferdelig overvektig» («grossly overweight»).

Professoren legger til at Kim angivelig har fått et kallenavn som reflekterer vekt hans.

– Han er åpenbart forferdelig overvektig («grossly overweight», red.anm). Faktisk er et kallenavn for ham «Pang», eller «Den fete», sier Glees.

Kim gir angivelig også etter for dyre Yves Saint Laurent-sigaretter og store porsjoner Parma-skinke.

BMI: Fedme grad III

Glees' kommentarer kommer etter at Sør-Koreas etterretningstjeneste fortalte i forrige måned at de tror Kim kan lide av søvnløshet samtidig som han misbruker alkohol og tobakk. Etterretningstjenesten antyder at Kim Jong-un veier rundt 136 kilo.

Han skal være 168 centimeter høy, noe som skulle tilsi en BMI på rundt 48. Det

defineres som fedme grad III, den øverste kategorien av fedme, ifølge Verdens helseorganisajon (WHO)

Ledere i etterretningstjenesten la til at de tror han «hamstrer» medikamenter mot søvnløshet, som Zolpidem.

Nyheter om mulige helseproblemer for den nordkoreanske diktatoren har blitt luftet tidligere, inkludert spekulasjoner om hans helse etter at han gikk glipp av en rekke viktige begivenheter tidligere i år.