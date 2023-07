Volodymyr Zelenskyj avviser Donald Trumps Ukraina-påstand

I et intervju søndag sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at Donald Trump hadde muligheten til å gripe inn mellom Russland og Ukraina. Illustrasjonsfoto.

I et nytt intervju sier den ukrainske presidenten at Biden eller Trump kunne ha avsluttet krigen «på fem minutter».

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har lite tro på Donald Trumps påstand om at han ville ha avsluttet krigen mellom Russland og Ukraina «på 24 timer» hvis han hadde vunnet presidentvalget i 2020.

Trump, som var president i USA fra 2017 til 2021, har forsøkt å legge skylden for den russiske invasjonen av Ukraina på Joe Biden, skriver Newsweek.

Den tidligere presidenten har skrytt av sitt forhold til Putin og sine forhandlingsferdigheter, og sier at han ville ha vært i stand til å avslutte krigen på bare én dag hvis han var øverstkommanderende.

Skeptisk

«Personligheten min holdt oss ute av krig», sa Trump på et folkemøte i Salem i New Hampshire i januar.

– Og jeg har fortalt dere før, det ville aldri ha skjedd med Russland. Putin ville aldri ha gått inn. Og selv nå kunne jeg løse det på 24 timer. Det er så grusomt hva som skjedde. De byene er ødelagt nå, fortsatte Trump.

Zelenskyj uttrykker derimot skepsis til Trumps evne til å avslutte krigen mellom Russland og Ukraina under et intervju med amerikanske ABC News søndag.

Andre prioriteringer

Den ukrainske presidenten sier at Trump «allerede» hadde muligheten til å gripe inn mellom årevis av eskalerende spenninger mellom Moskva og Kyiv da han var president.

– Det virker for meg at ønsket om å bringe krigen til en slutt er vakkert. Men dette ønsket bør være basert på reelle livserfaringer, vel, det ser ut som om Donald Trump allerede en gang hadde disse 24 timene til rådighet, sier Zelenskyj.

Den ukrainske presidenten fortsatte med å si at Ukraina på den tiden Trump var president var i en «krig som ikke var en fullskala krig», men at han antar at Trump på den tiden må ha hatt andre prioriteringer.

Zelenskyj forteller videre at enten Biden eller Trump kunne ha avsluttet krigen «på fem minutter» ved å tvinge Ukraina til å gi opp store deler av sitt territorium til Russland, selv om ukrainsk lederskap «ikke ville gått med på» å gjøre det.