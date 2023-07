Person pågrepet for russisk spionasje i Polen

NTB

Polsk politi har pågrepet en person de mener er del av et russisk spionnettverk, opplyser landets innenriksminister Marius Kaminski mandag morgen.

– Sikkerhetsmyndighetene har pågrepet et annet medlem av spionnettverket som jobber for russisk etterretning, skriver Kaminski på Twitter.

– Den mistenkte overvåket militære anlegg og havner. Han ble systematisk betalt av russerne, fortsetter han.

Dermed har totalt 15 personer blitt pågrepet som del av en større spionasjeetterforskning i Polen. Den russiske ambassaden i Warszawa har foreløpig ikke kommentert anklagene.

Polen er et viktig mål for russiske spioner som følge av at de er knutepunktet for vestlige militære forsyninger til Ukraina.