Afrika rammes av USAs svekkede abortrettigheter

NTB

Da USA opphevet den føderale retten til abort for et år siden, stakk det også kjepper i hjulene for prosessen om å legalisere og gjøre abort tryggere i Afrika.

Ingen steder i verden har en høyere forekomst av utrygge aborter og uplanlagte graviditeter enn Afrika sør for Sahara, hvor graviditet før ekteskap ofte blir sett på som et tabu.

Da USAs høyesterett opphevet den føderale retten til selvbestemt abort i juni i fjor, ble også det afrikanske kontinentet rystet. I løpet av noen få dager erklærte Sierra Leones president Julius Maada Bio at hans regjering ville avkriminalisere abort som følge av at kvinners reproduktive helserettigheter blir truet.

Men enkelte USA-baserte konservative organisasjoner som jobber i Afrika ble derimot oppmuntret, spesielt i land med en primært kristen befolkning.

Kristne fundamentalister

En av disse gruppene er Family Watch International, en ideell kristen fundamentalistisk organisasjon hvis anti-LHBT holdninger, abortmotstand og «intense fokus på Afrika» har blitt stemplet som en hatgruppe av den amerikanske menneskerettighetsorganisasjonen Southern Poverty Law Center.

Family Watch International bidro i april til å organisere et ekstraordinært møte om «familieverdier og suverenitet» ved Ugandas presidentkontor sammen med lovgivere og andre delegater fra over 20 andre afrikanske land.

Organisasjonens Afrika-direktør har også tatt til orde for at hjemlandet hans Etiopia opphever en lov fra 2005 som utvidet tilgangen på abort og drastisk reduserte mødredødeligheten i landet.

– Seksuell og sosial rekolonisering

Sarah Shaw i britiske MSI Reproductive Choices sier det nå virker som det kjempes med alle midler. Organisasjonen hun leder tilbyr prevensjon og trygge aborttjenester i 37 land i verden.

I en tale til African Bar Association i september påsto lederen for Family Watch International, Sharon Slater, at internasjonale giverland prøver å få til en «seksuell og sosial rekolonisering av Afrika» ved å «smugle inn» lovlige abortmetoder, seksualundervisning og LHBT-rettigheter.

I talen sa hun at det var viktig at abortmotstandere klarer å indoktrinere afrikanske barn tidlig, slik at barna er av lik oppfatning som gruppen når de en gang vokser opp til å bli advokater, dommere, leger, politikere og presidenter. Ifølge Slater er det slik man sørger for at abort blir ulovlig i hele Afrika.

Presidenten av Malawi, som selv er en del av pinsebevegelsen og følger en bokstavtro tolkning av bibelen, var til stede under talen. Den katolske lobbygruppa Human Life International klarte senere å overtale lovgivere i Malawi til å for å forkaste et lovforslag om å tillate abort under visse omstendigheter.

Bekymret for tilbakefall

Den afrikanske union (AU) anerkjente for over 20 år siden retten til abort i tilfeller av voldtekt og incest eller når livet til moren eller fosteret står i fare, i tillegg til tilfeller der morens mentale eller fysiske helse er i fare.

Stadig flere afrikanske land har innført mer liberale abortlover. Benin legaliserte abort mindre enn et år før USA innskrenket sine lover, selv om Nigeria, Afrikas mest folkerike land, kun tillater abort for å redde morens liv.

Afrikanske eksperter er nå bekymret for at USAs reversering av den såkalte Roe v. Wade-kjennelsen, som sikret kvinners føderale rett til abort, vil sende bølger gjennom Afrika og svekke fremgangen innen reproduktiv kvinnehelse. Det spesielt fordi USA er den største globale donoren av reproduktiv helsehjelp til kontinentet.

Organisasjonen Guttmacher Institute advarte i 2020 om at den amerikanske lovendringen kunne få dyp innvirkning på livene til afrikanske kvinner i reproduktiv alder. 77 prosent av aborter sør for Sahara, tilsvarende over 6 millioner i året, er i dag vurdert å være utrygge, ifølge organisasjonen.

Utrygge aborter står for 16 prosent av mødredødeligheten i Verdens helseorganisasjons afrika-region, som primært omfatter land sør for Sahara, ifølge Guttmacher.

Hets mot abortklinikker

Abortmotstanden er spesielt omfattende i Øst-Afrika, der flere land sliter med en høy andel tenåringsgraviditeter, men tilbyr lite i form av seksualundervisning og tilgang til lovlig abort.

Et lovforslag som skal bedre kvinners tilgang på prevensjon og reproduktiv helsehjelp er fortsatt under debatt i Det østafrikanske fellesskap, til tross for at loven ble vedtatt i 2021. I tillegg har enkelte katolske og konservative organisasjoner kritisert en del av loven som vil tillate kvinner å avbryte svangerskapet i tilfeller av voldtekt, incest eller når liv og helse står i fare.

Tidligere i år instruerte Det protestantiske rådet i Rwanda alle helseinstitusjoner drevet av medlemsorganisasjoner om å slutte å utføre aborter, selv om rwandisk lov tillater dem i visse tilfeller.

– Det vi ser nå er et narrativ der rettigheter innskrenkes, sier Brenda Otien, forskningskoordinator ved Kisumu Medical and Education Trust i Kenya.

Hun forteller at ansatte ved abortklinikker i Kenya ofte opplever hets og trakassering. Det virkelighetsbeskrivelse som også deles ved abortklinikker i Uganda.

– Mennesker dør

Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Uganda Harm Reduction Network er spørsmålet om trygg abort tabu, og folk som tør å snakke høyt blir hetset, selv om enkelte kvinner tyr til selvlemlestelse for å stanse svangerskapet.

– Vi har sett en rekke mennesker miste livet, sier leder Twaibu Wamala.

Abort er ulovlig i Uganda, selv om det lovlig kan utføres av en autorisert lege som kan fastslå at graviditeten truer morens liv. Men mange leger, som er redd for medisinske komplikasjoner, tilbyr kun behandlinger etter utrygge aborter som er for dyre eller som kommer for sent å redde kvinnes liv.

I Etiopia har frivillige bedt regjeringen om å undersøke det de frykter er en ny trend: færre offentlige helseinstitusjoner som tilbyr abort og flere kvinner som ønsker omsorg etter utrygge aborter.

– Abortmotstandere i Etiopia blir oppmuntret av utenforstående og betrakter høyesterettsavgjørelsen i USA som drivstoff for å kjempe videre, sier Etiopia-direktør Abebe Shibru i MSI Reproductive Choices.