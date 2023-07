Skytinger tre steder i og rundt Stockholm

NTB

Det er avfyrt skudd på tre ulike steder i Stockholms forsteder og i Västerås vest for Stockholm søndag kveld. Én person skal være alvorlig skadd.

Det ble først meldt klokka 18.34 om at det var løsnet skudd mot et bolighus i drabantbyen Fittja, drøyt 15 kilometer sørvest for Stockholm sentrum. Ingen personer ble truffet, men derimot noen vinduer, skriver Aftonbladet.

En eller flere personer skal ha rømt fra stedet. Hendelsen etterforskes som drapsforsøk.

Senere meldte TV4 om at en mann i 20-årene var blitt alvorlig skadd i en skyteepisode i Västerås, en by et stykke vest for Stockholm. Her søker politi nå med helikopter.

Siste melding går ut på at det var skutt mot flere personer i Huddinge, sør for Stockholm. Det er ikke meldt at noen er skadd i denne episoden.

Det har vært mye skyting i Stockholm i år i forbindelse med en konflikt mellom to narkotikagjenger. Tidligere denne uka ble det meldt om at det nå rår en slags våpenhvile i denne konflikten. Det er ikke kjent om noen av voldshandlingene i kveld har noe med denne konflikten å gjøre.