Om to år blir det tillatt å bade i Seinen

NTB

Fra 2025 kan innbyggere og turister i Paris få lov til å bade i Seinen for første gang på hundre år, sier ordfører Anne Hildago søndag.

Tre steder langs Paris' berømte elv vil om to år bli åpnet for publikum som ønsker å ta en dukkert. Det ene er et badeanlegg som allerede delvis er i bruk, de to andre skal etableres ikke langt fra Eiffeltårnet.

Områdene i Seinen vil bli avgrenset med bøyer ute i elven, og folk kan ta seg ut dit via flytebrygger. Det skal også bygges garderober og dusjer.

Mange parisere har lenge hatt et ønske om å kunne bade i Seinen igjen, for det er hundre år siden sist det var lov. I 1923 ble det innført badeforbud på grunn av elendig vannkvalitet. Likevel fortsatte mange å bade i elven fram til begynnelsen av 1960-tallet.

Men nå har det blitt fart i badeplanene. Det skyldes blant annet at sommer-OL neste år skal holdes i Paris. Det er iverksatt omfattende tiltak for å bedre vannkvaliteten ettersom noen av svømmekonkurransene skal foregå i Seinen.

– Dette har vært en årelang drøm, og nå er det i ferd med å bli en realitet, heter det i en uttalelse fra bystyret.