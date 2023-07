USA hevder de har drept en IS-leder i Syria

NTB

Et amerikansk droneangrep drepte fredag Usamah al-Muhajir, en IS-leder i Vest-Syria, ifølge amerikanske myndigheter.

Angrepet ble utført av de samme MQ-9-flyene som tidligere på dagen ble forstyrret av russiske fly i en konfrontasjon som varte i nesten to timer, heter det en uttalelse lørdag.

Dronene skal så ha angrepet og drept al-Muhajir, som satt på motorsykkel. Han var i Aleppo-området nordvest i Syria, men opererer vanligvis øst i landet. USA hevder det ikke er tegn til at sivile ble drept i angrepet.

Hvordan amerikanerne har fått bekreftet identiteten til personen de drepte, er ikke klart.

Fredag var tredje dag på rad der USA klagde over at russiske jagerfly i regionen hadde plaget deres droner i Syria. Flyene opererte på en utrygg og trakasserende måte, mener amerikanerne. Også franske droner skal ha blitt forstyrret.

Den russiske offiseren Oleg Gurinov sier til syriske statlige medier at Russland bekymrer seg for at USA stadig vekk flyr droner over Nord-Syria. Han hevder det er systematiske brudd på protokoller som skal hindre konfrontasjoner mellom landene.