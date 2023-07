Polen flytter styrker mot grensen til Belarus

Soldater fra den 82. luftbårne divisjonen av den amerikanske hæren forbereder seg på utplassering til Polen fra Fort Bragg 14. februar 2022, knapt to uker før Russland invaderte Ukraina. Senere har USA overført betydelige styrker ti Europa. Nå tar Polen selv grep for å styrke Natos østflanke mot Belarus, som har utplassert russiske atomvåpen.

Polen flytter mer enn tusen ekstra soldater og 200 militære kjøretøy mot sin østlige grense til Belarus.

Den polske forsvarsministeren Mariusz Błaszczak opplyste om forflytningen lørdag, kalt «Operasjon Podlasie», ifølge nyhetsbyrået PAP.

Han sa at Polen har til hensikt å vise at de er forberedt på å reagere på alle destabiliseringsforsøk langs grensen.

Polens Podlasie-region markerer grensen mellom Nato-medlemslandet og Belarus. Spenningen langs grensen har tiltatt siden Russlands invasjon av Ukraina.

Baltiske land ber Nato øke sikkerheten i øst med Wagner-soldater i Belarus



Latvia og Litauen ber Nato styrke sikkerheten langs alliansens østflanke som en sikkerhetsforanstaltning for en mulig Wagner-base i Belarus.

– Vi har sett hva disse leiesoldatene er i stand til, sa Latvias utenriksminister Edgars Rinkevics under et besøk i Paris sammen med sine to andre baltiske kolleger.

Litauens utenriksminister Gabrielius Landsbergis viste til hvor raskt Wagner-soldater rykket fram mot Moskva, flere hundre kilometer på én dag, og han pekte på at det viser et stort behov for å styrke forsvaret av grensen til Belarus.

Sammen med Polen er Latvia og Litauen de eneste Nato- og EU-landene som grenser til Belarus.

– Vi må ta forsvaret av Baltikum svært alvorlig, sa Landsbergis.

4000 tyske soldater stasjoneres i Litauen

Tyskland planlegger å utplassere en hel brigade i Litauen for å forsterke Natos østflanke. Det kommer i tillegg til soldatene landet har der fra før.

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius kom med nyheten under et besøk i Vilnius. Stasjoneringen forutsetter at man får på plass den nødvendige infrastrukturen og at det henger i hop med Natos planer.

Fra før har Tyskland 800 soldater i Litauen på permanent basis, og ytterligere 650 ble stasjonert der midlertidig etter Russlands invasjon av Ukraina.

Litauens president Gitanas Nauseda har advart om at Nato må styrke østflanken sin dersom Belarus blir vertskap for Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin.

Tyskland vil forsvare hver centimeter av Natos område, forsikret statsminister Olaf Scholz under et besøk i Estlands hovedstad Tallinn.

Sveits og Østerrike kan slutte seg til Europas nye rakettforsvar



De nøytrale statene Sveits og Østerrike uttrykker ønske om å slutte seg til European Sky Shield, det nye luftvernsystemet som Tyskland har tatt initiativ til.

Forsvarsministrene Viola Amherd fra Sveits og Klaudi Tanner fra Østerrike har undertegnet intensjonserklæringer om tilslutning til planene om et felles integrert luft- og rakettforsvar. Dermed har til sammen 19 land, blant dem Norge og andre Nato-land, sluttet seg til initiativet.

Beslutningen ble kunngjort på et møte i Bern i Sveits der Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius deltok.

– En ting krigen i Ukraina har vist, er at viktigheten av luftvern ikke kan overvurderes, sa Pistorius.

Samarbeidet, forkortet ESSI, tar sikte på å tette hullene i Nato-landenes rakettforsvar rundt om i Europa. Det ble lansert i fjor høst som svar på Russlands invasjon av Ukraina, som dramatisk endret sikkerhetssituasjonen i Europa.

