Yellen sier forholdet til Kina er på tryggere grunn

USAs finansminister Janet Yellen snakker med pressen på den amerikanske ambassaden i Beijing ved avslutningen av besøket i Kina. Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

USAs finansminister Janet Yellen avsluttet et besøk i Beijing med å si at det er gjort framgang og at Kina og USA kan ha et sunt forhold.