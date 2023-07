Brasil og Colombia lover samarbeid for å beskytte Amazonas

Colombia president Gustavo Petro har møtt Brasils president Lula da Silva for å drøfte beskyttelse av Amazonas, her under innvielsen av Lula i januar. Foto: Eraldo Peres / AP / NTB

NTB

Brasils president Lula da Silva og hans colombianske kollega Gustavo Petro møttes lørdag i Colombia for å drøfte regional samordning for å beskytte Amazonas.

– Min regjering har forpliktet seg til å stanse all ulovlig avskoging innen 2030, sa Lula og uttrykte ønske om bedre samordning av innsatsen for å redde regnskogen både regionalt og globalt.

Møtet mellom Lula og Petro fant sted i Leticia, grensebyen i Amazonas der Brasil, Colombia og Peru møtes, etter at utenriksministrene fra alle Amazonas-landene hadde møttes først.

Lula og Petro som har ledet sine land i mindre enn ett år, ber de rike landene bidra med penger til å hjelpe de søramerikanske landene med å beskytte Amazonas, som er avgjørende i kampen mot klimaendringer.

Møtene i Leticia er en forberedelse til et toppmøte i august i Belém, ved Amazonas-elvas munning, der Brasil har invitert lederne for Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana og Surinam.

Toppmøtet holdes for å få fart i Samarbeidsorganisasjonen for Amazonas, som ble stiftet i 1978 for å samordne innsatsen for å beskytte skogen og fremme bærekraftig utvikling i et område som i dag trues av ulovlig tømmerhogst og gullgraving, samt smugling av dyr og narkotika.