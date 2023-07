Ny masseprotest i Israel mot Netanyahus rettsreform

NTB

Israelere har nok en gang i hopetall gått ut i gatene i Tel Aviv og andre byer for å protestere mot regjeringens omstridte rettsreform.

Lørdagens massedemonstrasjon i Tel Aviv var den 27. i rekken, og minst 150.000 mennesker marsjerte gjennom sentrum av byen for å vise sin motstand mot rettsreformen som statsminister Benjamin Netanyahu og hans ytre høyre-koalisjon vil innføre.

Politiet brukte vannkanoner for å spre demonstranter som blokkerte en av hovedveiene i byen.

Også i flere andre israelske byer var det masseprotester lørdag kveld.

Siden årsskiftet har det vært ukentlige demonstrasjoner i Israel mot regjeringens reform, som blant annet vi svekke høyesterett og gi politikerne mer makt.

Protestene har fortsatt på tross av at statsminister Benjamin Netanyahu i mars varslet at rettsreformen ville bli utsatt. Men for et par uker siden tok han den fram igjen, med noen få endringer. Kritikerne mener endringene langt fra er nok og sier den fortsatt vil gi politikerne for mye makt over rettsvesenet og være en trussel mot demokratiet.

Mandag skal en seksjon av reformen gjennom en første behandling i nasjonalforsamlingen Knesset. Det trengs tre runder før loven kan bli endelig vedtatt.