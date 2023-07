Seks omkom i flystyrt i USA

NTB

Alle de seks om bord mistet livet da et lite privatfly styrtet sør i California lørdag, opplyser lokale myndigheter.

Flyet, et jetfly av typen Cessna C550, tok fyr rett etter at det styrtet på et jorde nær flyplassen French Valley Airport utenfor byen Murrieta mellom Los Angeles og San Diego.

Redningsmannskaper rykket ut til ulykkesstedet, men da de kom fram var flyet helt overtent og alle de seks om bord ble erklært døde på stedet.

Årsaken til styrten er ikke kjent, men den føderale transportmyndigheten NTSB og luftfartsmyndigheten FAA etterforsker ulykken.