Vulkanen Fagradalsfjall på Island nærmer seg massivt utbrudd: – Det kan bli kraftig

Folk ser på lavaen som renner på vulkanen Fagradalsfjall på Island onsdag 3. august 2022, som ligger 32 kilometer sørvest for hovedstaden Reykjavik og nær den internasjonale flyplassen i Keflavik. Nå venter eksperter et nytt, kraftig utbrudd.

Ifølge eksperter er det trolig bare snakk om dager før magmaen bryter jordskropen. Et utbrudd kan få følger for flytrafikken.

– Startfasen kan være kraftig, sier Benedikt Gunnar Ofeigsson, tektonikkekspert ved Islands meteorologiske myndighet (IMO), ifølge Iceland Monitor.

Den siste tiden er det registrert tusenvis av mindre jordskjelv på Sagaøya. Dette tolker forskerne som et klart forvarsel på at noe stort er på gang.

Våknet til liv etter 800 år



Nå nærmer magmaen seg jordoverflaten, og et vulkanutbrudd kan være få dager unna.

Etter nesten 800 år uten vulkansk aktivitet i denne delen av Island, hadde Fagradalsfjall et større utbrudd i 2021. I fjor var det et mindre utbrudd. Nå ulmer det igjen under overflaten.

Ifølge vulkanolog Þorvaldar Þórðarson er magmaen om lag en kilometer under jordoverflaten.

– Det kommer til å eksplodere, sier han til nettstedet Visir.

– Vi må være klare for det

Fagradalsfjall ligger rundt 40 kilometer fra Reykjavík. På grunn av dens relative lette tilgang, har vulkanen blitt en attraksjon for lokalbefolkningen og utenlandske turister. Det er ikke uten risiko.

– Det er ganske grunt og det ser ut til at det snart kan skje et utbrudd. Det tar alltid kortere tid. Første gang tok det to uker før utbruddet. Sist gang tok det bare fem dager før utbruddet startet. Vi kan bare anta at det tar kortere tid før det kommer et utbrudd nå. Vi kan ikke være sikre på det, men vi må være klare for det, advarer Ofeigsson.

7.700 skjelv: Hever varsel for flytrafikken



IMO har hevet varselet for flytrafikken fra grønt til oransje nivå. Siden tirsdag er det registrert rundt 7.700 jordskjelv på Reykjaneshalvøya. Den største målte 4,8 på Richters skala, skriver RÚV.

I 2010 lammet enorme askeskyer fra Island flytrafikken i flere uker.

– Det er ikke lurt å være i nærheten av bratte bakker nå, sier Benedikt Gunnar Ofeigsson. Han oppfordrer islendinger og turister på Island til å forberede seg på jordskjelv og vulkanutbrudd.

