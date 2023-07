Bulgaria sier nei til folkeavstemning om euro

NTB

Bulgarias nasjonalforsamling har stemt ned et forslag om å holde folkeavstemning om å beholde dagens valuta i 20 år og ikke gå over til euro.

Forslaget var lagt fram av det Russland-vennlige nasjonalistpartiet Vazrazjdane (Gjenfødelse) på ytre høyre fløy, men fikk ikke flertall i den vestligorienterte nasjonalforsamlingen. 98 representanter stemte mot, mens 68 støttet det. 46 avsto fra å stemme.

Bulgaria har vært medlem i EU siden 2007 og skulle etter planen begynt å bruke EUs fellesvaluta neste år. I februar ble det besluttet å utsette overgangen, og regjeringen sikter nå mot å innføre euro i 2025.

Vazrazjdane foreslo å spørre folket om landet skulle beholde dagens valuta, lev, fram til 2043. At saken i det hele tatt kom til avstemning blant de folkevalgte, er kontroversielt.

Kritikere mener de folkevalgte går ut over sin myndighet og at en behandling i nasjonalforsamlingen ikke er nødvendig, ettersom det er samlet inn over 400.000 underskrifter for forslaget. Nå vil de be forfatningsdomstolen se på saken.

Motparten peker på innmeldingsavtalen med EU og sier at det er en internasjonal traktat som er unntatt folkeavstemninger.