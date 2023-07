Yellen: USA og Kina må samarbeide om klimafinansiering

NTB

USAs finansminister Janet Yellen sier at det er av kritisk betydning at USA og Kina fortsetter å samarbeide om finansiering av tiltak mot klimaendringer.

Yellen er på et fire dager langt besøk i Kina der hun søker å redusere spenningen mellom de to landene og finne områder der de kan samarbeide.

– Som de to landene i verden med størst utslipp av drivhusgasser og de to største investorene i fornybar energi har vi begge et felles ansvar, og mulighet, for å lede, sa hun på et møte med kinesiske eksperter.

– Klimaendringer er øverst på listen over globale utfordringer, og USA og Kina må samarbeide om å møte denne eksistensielle trusselen, sa hun.