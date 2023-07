Proud Boys-tilhenger dømt til fem år etter kongressangrepet

NTB

En tilhenger av ekstremistgruppa Proud Boys er dømt til fem års fengsel for å ha angrepet politiet med pepperspray under stormingen av Kongressen i Washington.

Barry Ramey, som er flymekaniker fra Florida, truet også en FBI-agent som etterforsket ham før han ble arrestert i april i fjor.

I tiltalen heter det at Ramey om morgenen 6. januar 2021 sluttet seg til en stor gruppe Proud Boys-medlemmer og marsjerte mot kongressen der kongressmedlemmene var i ferd med å godkjenne valget av Joe Biden som president.

Mens andre gikk til angrep på en rekke politifolk som forsøkte å forsvare kongressen, sprayet Ramey to av dem i ansiktet. Deretter kom mennene seg forbi rekka av politi og stormet opp trappa til kongressbygningen.

Rameys forsvarer sier at han aldri gikk inn i bygningen eller stjal noe, og at han etterpå har forstått at det han gjorde, var galt.

En rekke andre Proud Boys-medlemmer og tilhengere ble i mai dømt for å ha vært med på kongressangrepet, blant dem lederen Enrique Tarrio og tre andre som ble funnet skyldig i angrep på Kongressen.

I mars ble seks medlemmer av en annen høyreekstrem gruppe, Oathkeepers, dømt for å ha vært med på stormingen.