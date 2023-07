Erdogan mener Ukraina fortjener medlemskap i Nato

NTB

Etter samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fredag tok Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan til orde for at Ukraina blir medlem av Nato.

– Det er ingen tvil om at Ukraina fortjener medlemskap i Nato, sa Erdogan på en pressekonferanse i Istanbul, men la til at «begge parter bør gjenoppta fredssamtaler».

Zelenskyj svarte med å si at han var glad for å høre at Erdogan mener Ukraina fortjener å bli medlem av Nato.

Erdogan har forsøkt å framstille seg selv som en nøytral mekler med gode bånd og handel med Russland samtidig med at Tyrkia sender droner og andre våpen til Ukraina.

Men selv om han gjentar behovet for forhandlinger, risikerer han å legge seg ut med Russlands president Vladimir Putin med støtten til ukrainsk Nato-medlemskap.

Putin kommer

Russland sa før Zelenskyjs besøk at de ville følge nøye med, men Erdogan kunngjorde også på pressekonferansen at han vil få anledning til å brife Putin personlig når han kommer på besøk.

– Neste måned skal Putin besøke Tyrkia, kunngjorde Erdogan med Ukrainas president Zelenskyj ved sin side.

Om det blir noe av, blir det første gang Putin besøker Tyrkia siden den russiske invasjonen av Ukraina i februar i fjor.

Ber om våpen og Nato-medlemskap

Zelenskyj kom til Istanbul etter besøk i Tsjekkia og Bulgaria, der han blant annet snakket om behovet for mer våpen til motoffensiven mot Russland og ba om støtte til Nato-medlemskap.

Han kunne fredag fornøyd takke USA for en ny stor våpenpakke som inkluderer omstridte klasebomber, men måtte også konstatere at president Joe Biden ikke åpner for ukrainsk Nato-medlemskap ennå.

Under besøket var det ventet at han ville drøfte kornavtalen, fredssamtaler med Russland, det kommende Nato-toppmøtet i Vilnius og forsvarskontrakter med Erdogan.

Vil forlenge kornavtalen

På pressekonferansen sa Erdogan at han jobber for at avtalen om eksport av ukrainsk korn over Svartehavet forlenges utover 17. juli, og at forlengelsene kan være for tre måneder av gangen i stedet for to måneder som nå.

Bare for noen dager siden truet Putin med å ikke forlenge kornavtalen, men Erdogan sa han legger press på ham for at den viktige avtalen som er forhandlet fram sammen med FN, forlenges.

Avtalen åpnet for at over 30 millioner tonn korn kunne eksporteres fra Ukraina, noe som bidro til å senke globale matpriser etter at krigen først sendte prisene til himmels.

Utveksling av alle fanger

Zelenskyj sa at første tema på møtet var fangeutveksling. Han sa de hadde drøftet behovet for at alle ukrainske fanger returneres, inkludert barn og andre som er tvangsdeportert til Russland.

– Vi arbeider for at alle våre fanger returneres – politiske fanger, Krim-tatarer, sa han med referanse til det muslimske tatar-samfunnet på Krim.

Erdogan sa at fangeutveksling mellom Ukraina og Russland ville være et viktig tema å drøfte med Putin når han kommer til Tyrkia.

Erdogan understreket også at han vil fortsette innsatsen for å stanse krigen i Ukraina, og støtte gjenoppbyggingen når krigen er over.