Det er ikke bare koffeinet i kaffen som kvikker oss opp, ifølge ny studie

Er du en av de som trenger koffein hver morgen? Nå kan det se ut til at kaffekoppen i seg selv har en oppkvikkende effekt.

For mange er den selve symbolet på en ny dag. En liten kopp som kurerer en trøtt topp.

«Ah, hvor deilig en kopp kaffe smaker! Den er bedre enn tusen kyss, og søtere enn den søteste muscatel-vin! Jeg må ha min kaffe, og om noen ønsker å gjøre meg glad, så la ham gi meg kaffe!»

Slik lyder litt av Johann Sebastian Bachs hyllest fra 1700-tallet.

Og han er ikke alene. Faktisk kom det frem fra Kaffeundersøkelsen i 2022 at hele 74 prosent av den norske befolkningen over 18 år drikker kaffe daglig.

Ikke bare koffeinet

Særlig er det koffeinen man framhever.

En solid mengde forskning viser at det psykostimulerende stoffet gir oppkvikkende effekt. Dette reflekteres i at flest nordmenn opplyser om at de drikker kaffen hjemme eller på jobben om morgenen.

Blant den kaffedrikkende befolkningen rapporterte også 43 prosent at de føler seg kvikket opp av kaffe om de føler konsentrasjonen faller.

Men kan det tenkes at vi gir for mye av æren for denne energien til koffeinet?

Som Bach så lyrisk skildrer er det store følelser knyttet til kaffe. Nå har en gruppe portugisiske forskere teorisert at kaffens utseende, smak eller lukt kan spille en viktig rolle i å skape den energiske følelsen kaffedrikkerne rapporterer om, uavhengig om koffeinen er til stede.

Skannet hjerneaktiviteten

I studien som ble publisert i tidsskriftet Frontiers in Behavioral Neuroscience i forrige uke, valgte de portugisiske forskerne ut og skannet hjerneaktiviteten til 83 testpersoner som alle vanligvis drikker minst én kopp kaffe om dagen.

Det oppsummerer NBC News.

Ifølge avisen fikk 47 av deltakerne skannet hjerneaktiviteten sin før og etter de hadde inntatt en morgenkopp med kaffe. De resterende 36 fikk derimot ikke den etterlengtede kaffekoppen sin, men heller kun koffein utvannet i varmt vann. Også de ble skannet før og etter inntak av blandingen.

Begge koppenes innhold viste seg å hemme kroppens hvilefunksjon ved å redusere aktiviteten i den aktuelle delen av hjernen, og med det gjorde begge drikkene deltakerne mer våkne.

Men koppen med kaffe skulle vise seg å også ha andre overraskende effekter.

Faktisk fant forskerne økt aktivitet i hjernedelene som kontrollerer korttidsminne, fokus og oppmerksomhet hos disse deltakerne. Det samme kunne ikke sies om gruppen som kun drakk koffein.

«Jeg er klar for dagen»

– Det gir jo egentlig mening, ikke sant? Kaffe har smak og lukt, så når du drikker kaffe aktiverer du deler av hjernen som er involvert i oppfattelsen av smaken av kaffe, oppfattelsen av lukt.

Det sier Mark Mattson, assisterende professor i nevrovitenskap ved medisinskolen på Johns Hopkins University, ifølge NBC News.

Mattson, som ikke er involvert i studiet, forklarer at man knytter assosiasjoner til spesifikke sanseopplevelser over tid, som påvirker hvordan man reagerer på de i fremtiden.

Så kaffen, uavhengig av koffeinen, kan virke oppkvikkende i seg selv på ivrige kaffedrikkere.

– Nytelsen det gir en person som liker kaffe på morgenen, den er faktisk en del av det som nesten er et rituale som også er viktig for at det individet skal føle at «jeg er klar for dagen».

Det sier Nuno Sousa, en av studiens forfattere og professor på medisinskolen ved portugisiske University of Minho. Han hevder at de som ikke drikker kaffe jevnlig kanskje ikke vil oppleve samme fenomen.

(Saken fortsetter under bildet).

En av forskerne bak studien beskriver kaffekoppens funksjon som et rituale for å få personen «klar for dagen». Les mer Lukk

Kritiske kommentarer

Men noen ting er verdt å påpeke ved studien. For det første sier alle NBC News har snakket med, at kaffe inneholder naturlige kjemikalier, som for eksempel epicatechin, som kan påvirke hjerneaktiviteten uavhengig av koffein.

I tillegg var noe av kritikken fra ekspertene at forskerne valgte å måle deltakernes blodstrøm, som uansett blir hindret mer av koffein og dermed kanskje ikke gir et korrekt bilde, at de ikke undersøkte personer som drakk koffeinfri kaffe, og at det var primært kvinner som ble undersøkt.

Foretrukne koffeinkilden

Selv om kaffen i seg selv har noen særegne effekter på hjernen ifølge studien, er det, ifølge ekspertene NBC News har sitert, også den foretrukne drikken for å få i seg den sentralstimulerende koffeinen. Dette fordi kaffen blant annet inneholder mye antioksidanter, har antibakterielle egenskaper, kan gi lavere blodtrykk og beskytte mot diabetes. De mener den bør velges over brus eller energidrikk.





Selv om vi har et høyt inntak av kaffe i Norge, drakk også unge voksne mellom 15 og 24 år i snitt energidrikk omtrent én gang i uken i 2021, ifølge tall fra Ipsos' Norske Spisefakta fra 2022, og i 2019 viste en undersøkelse gjort av Forbrukerrådet at 13 000 ungdommer var avhengig av energidrikker med høyt koffeininnhold. I Norge er vi også helt i verdenstoppen når det gjelder inntak av koffeinholdige Pepsi Max.