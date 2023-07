Russland forbyr menneskerettsstiftelse med base i Oslo

NTB

Russland forbyr Human Rights House Foundation som har base i Oslo og anklager menneskerettsaktivistene der for å spre sosial uro.

Human Rights House Foundation (HRHF) er en koalisjon av 80 uavhengige menneskerettsorganisasjon og er aktive på Balkan, i Kaukasus og Øst-Europa. Mye av finansieringen kommer fra vesteuropeiske regjeringer og privatpersoner.

HRHF forsvarer blant annet politiske fanger i Belarus og driver opplæring nord i Ukraina.

Den russiske riksadvokatens kontor slo fredag fast at HRHFs aktiviteter er «uønsket», noe som tilsier et forbud mot å operere i Russland.

HRHF anklages videre for å ville «destabilisere» den politiske situasjonen i Russland, for å ville diskreditere landets utenrikspolitikk og for å påvirke opinionen for å oppmuntre til maktskifte på ukonstitusjonelt vis.

Den russiske riksadvokaten anklager også stiftelsen for å diskreditere den russiske hæren, noe som er brudd på en lov som ble innført etter invasjonen av Ukraina og som kan gi lang straff.

– Human Rights House Foundation ønsker ikke på det nåværende tidspunkt å kommentere dagens utspill fra russiske myndigheter, sier stiftelsens talsperson Dave Elseroad til NTB.