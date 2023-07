Store koranprotester mot Sverige i Pakistan

Tilhengere av det radikale islamistpartiet Tehreek-i-Labaik brente svenske flagg under en protest mot koranbrenning i Sverige i Karachi fredag. Foto: AP / NTB

NTB

Tusenvis av muslimer demonstrerte fredag i en rekke pakistanske byer i protest mot koranbrenning i Sverige.

Statsminister Shehbaz Sharif er blant dem som på forhånd oppfordret til demonstrasjoner.

– Når det gjelder Koranen, står nasjonen samlet, skrev han på Twitter fredag.

I en TV-sendt tale i nasjonalforsamlingen torsdag kom Sharif også med krass kritikk av Sverige og sa at han var forferdet over at svensk politi tillater demonstrasjoner der muslimenes hellige bok blir brent.

Tidligere statsminister Imran Khan og hans parti Tehreek-e-Insaf oppfordret også til protester fredag, og det samme gjorde Pakistans største radikale islamistparti Jamaat-e-Islami.

Islamistpartiet Tehreek-i-Labaik mønstret også tusenvis av tilhengere i flere byer fredag. Partiet krever at den pakistanske regjeringen bryter de diplomatiske forbindelsene med Sverige og oppfordrer til full boikott av svenske varer.

I Karachi marsjerte rundt 3000 tilhengere av Tehreek-i-Labaik i flere kilometer fredag, og i Lahore var minst 5000 av partiets tilhengere ute i gatene.

Også i flere andre byer ble det brent svenske flagg under demonstrasjoner, blant annet i hovedstaden Islamabad.