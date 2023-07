Skottland vil gjøre narkotikabesittelse lovlig

NTB

Skottland vil avkriminalisere besittelse av alle typer narkotika til personlig bruk for å få bukt med antallet overdosedødsfall i landet.

– Vi vet at disse forslagene vil skape debatt, men de er i tråd med vår tilnærming til folkehelsen og vil fremme oppdraget vårt med å redde liv, sier Skottlands minister for narkotikapolitikk, Elena Whitman, i en uttalelse.

Forslaget vil føre til at de med problematisk narkotikabruk vil få behandling og støtte heller enn å straffeforfølges, og at de på rehabilitering vil å få en bedre mulighet til å finne seg jobb.

Hun sier samtidig at denne tilnærmingen til ruspolitikken står i kontrast til den fra regjeringen i London, som må godkjenne forslaget for at det skal tre i kraft i Skottland.

En talsperson for statsminister Rishi Sunak sier at det ikke foreligger noen planer om å endre narkotikalovgivningen.