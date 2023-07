Stoltenberg med klare forventninger før Nato-toppmøte

NTB

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg vil styrke de politiske båndene til Ukraina. Han lover mer hjelp og en plan for å innlemme landet i Nato.

– Vi vil gjøre Ukraina sterkere og lage en visjon for fremtiden, sa Stoltenberg da han fredag hadde pressekonferanse i Brussel forkant av Nato-toppmøtet i Vilnius i neste uke.

Dit kommer statsledere og regjeringssjefer fra hele forsvarsalliansen, representanter for partnerland og ikke minst Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Toppmøtet vil sende en klar melding: Nato står samlet. Og Russlands aggresjon vil ikke lønne seg, sier Stoltenberg.

Han understreker ønsket om at Ukraina på sikt skal bli Nato-medlem.

– Vi skal finne sammen om hvordan vi skal bringe Ukraina nærmere målet, sier han.

Tre Ukraina-punkter

Generalsekretæren trekker fram tre grep som skal bidra til å gjøre Ukraina sterkere i kampen mot Russland. Planen er at landene enes om dette på toppmøtet:

* Et flerårig program for å sikre bedre samarbeid mellom Nato og de ukrainske styrkene.

* En styrking av de politiske båndene gjennom å opprette et Nato-Ukraina-råd, som skal møtes for første gang i Vilnius.

* En plan for hvordan Ukraina kan bli Nato-medlem på sikt.

Nato-landene har allerede lovet å gi ytterligere 500 millioner euro til nødhjelp, drivstoff, medisiner, mineryddingsutstyr og flytebroer i Ukraina, understreker Stoltenberg.

Har tro på Sverige-framgang

Den store jokeren i forkant av møtet er også Sveriges søknad om å bli medlem i alliansen.

Alle landene må godkjenne søknaden, og Tyrkia blokkerer fortsatt planene. Stoltenberg har tidligere hatt en klar ambisjon om å lande saken innen Vilnius, men dette er fortsatt i spill. Han har ikke gitt opp håpet.

– Vi ser fram til at Sverige blir med så fort som mulig. I går var jeg vertskap for et konstruktivt møte med høytstående tjenestemenn fra Tyrkia, Sverige og Finland, sa Stoltenberg.

Mandag, dagen før Nato-møtet starter, skal han også møte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Sveriges statsminister Ulf Kristersson i Vilnius.

Nye forsvarsplaner

Et annet viktig Nato-grep som skal vedtas på møtet, er tre nye og omfattende regionale forsvarsplaner.

– For å gjennomføre disse planene setter Nato 300.000 soldater i høy beredskap, sier Stoltenberg.

Norge omfattes av en plan for nordområdene, Atlanterhavet og Arktis.

Generalsekretæren er tydelig på at medlemslandene må øke forsvarsinvesteringene for å nå disse ambisjonene.

Kun elleve av alliansens 31 medlemsland oppfyller i 2023 målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar. Dette blir også tema på møtet.

– Vi forventer at dette tallet vil stige betraktelig neste år, sier generalsekretæren.