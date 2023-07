Ukrainske styrker skal ha gjenerobret minst én kilometer på Bakhmut-fronten

Sommeroffensiven fortsetter for fullt. Ukrainske hæravdelinger rykker stadig fremover.

Ifølge talsmann for Ukrainas hæravdelinger i øst, Sergej Tsjerevatyj, har ukrainske styrker gjort store fremskritt det siste døgnet.

– Forsvarsstyrkene fortsetter å holde farten på Bakhmut-fronten, legger press på fienden, utfører angrepsaksjoner og rykker frem langs de nordlige og sørlige flankene.

Les alt om krigen i Ukraina her!

Det opplyser Tsjerevatyj til ukrainske medier. Nyheten er ikke verifisert av uavhengige kilder, men vestlig etterretning rapporterer jevnlig om ukrainsk fremrykking på flere fronter, spesielt i sør og øst.

Avanserer mye raskere enn Wagner Gruppen



Kampene rundt Bakhmut, som hadde om lag 70.000 innbyggere før krigen startet, har vært selve arnestedet for den blodige krigen mellom Russland og Ukraina. Titusener av soldater på begge sider av frontlinjen er døde, og enda flere er skadd.

Om morgenen den 7. juli rapporterte generalstaben at de ukrainske styrkene har hatt delvis suksess, og konsolidert sine posisjoner i området Klisjtsjiivka på Bakhmut-fronten, hvor det pågår svært harde kamper

– Ukrainske styrker avanserte over én kilometer på Bakhmut-fronten i løpet av de siste 24 timene, sier Sergej Tsjerevatyj. Til sammenligning brukte Wagner Gruppen og regulære russiske styrker flere måneder på å rykke frem noen få kilometer.

Har gjenerobret 160 kvadratkilometer

Dersom det stemmer at Ukraina rykker fremover med denne hastigheten bare i løpet av ett døgn, kan det tyde på at de russiske forsvarsstillingene ikke klarer å stå imot, og at soldatene enten overgir seg eller flykter.

5. juli sa Ukrainas visesjef for generalstabens hovedoperative avdeling, general Oleksij Hromov, at ukrainske styrker hadde avansert 7,5 kilometer inn i russisk-kontrollert territorium i den vestlige Zaporizjzja-regionen og langs den administrative grensen mellom Zaporizjzja- og Donetsk-regionene, skriver BBC.

Ifølge Hromov har ukrainske styrker tatt tilbake ni landsbyer og 160 kvadratkilometer med territorium siden starten av motoffensiven 4. juni.

Video: Ukrainerne angrep russisk-okkupert område

Your browser doesn't support HTML5 video. Ukrainerne angrep russisk-okkupert område

Vi har initiativet nå

Under en felles pressekonferanse med den tsjekkiske presidenten Petr Pavel i Praha, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at landets styrker gjør stadige fremskritt mot de russiske okkupasjonsstyrkene.

– Angående motoffensiven. Vi går videre. Vi har initiativet nå. Offensiven er ikke rask, det er sant. Men likevel går vi fremover, ikke bakover som russerne. Derfor ser jeg på dette som positivt, sa Zelenskyj, ifølge Ukrinform.

Zelenskyj uttalte seg om offensiven generelt, og ikke om spesifikke frontavsnitt. Øverstkommanderende for de væpnede styrkene i Ukraina, Valerij Zaluzjnyj, kritiserte tidligere denne uken de som mener offensiven går for sakte.

– Det gjør meg så forbannet. Dette er ikke et show hele verden ser på og satser på eller noe. Hver dag er hver meter gitt av blod, tordnert Zaluzjnyj.

– Kommandokjeden som Putin har bygget i mange år, har smuldret opp

Under pressekonferansen minnet Zelenskyj om at jo mer bistand, ammunisjon og våpen Ukraina mottar, jo raskere blir krigens omfang redusert. Han ba samtidig verden øke presset mot Putin.

– Det er splittelse i det russiske samfunnet. Kommandokjeden som Putin har bygget i mange år, har smuldret opp. Den russiske diktatoren har svekket seg. Det er på tide at verden legger enda mer press på ham, oppfordrer den ukrainske presidenten.

Ifølge lederen for Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd, Oleksij Danilov, ødelegges de russiske styrkene systematisk.

– Hovedmålet er ødeleggelsen av soldater, utstyr, drivstoff, kjøretøy, kommandoposter, artilleri og luftforsvaret til den russiske hæren, skriver Oleksij Danilov på Twitter.