Ny politikk har reversert avskogingen i Brasil med 34 prosent ifølge nye data

På klimafronten er det mange varsellamper som blinker om dagen. I løpet av de første dagene i juli har det vært registrert tre varmerekorder. Men nå kommer det gode nyheter fra Brasil: avskogingen har gått ned med 34 prosent.

Lørdag forrige uke var det seks måneder siden da venstreorienterte Lula da Silva ble innsatt som president i Brasil, etter å ha slått den sittende ytterliggående høyrepolitikeren Jair Bolsonaro i valget i fjor.

En av 77-åringens fanesaker i vinnertalen var at landet skal ta tilbake sin plass i kampen mot klimakrisen, med et spesielt fokus på å beskytte Amazonas-regnskogen.

Et halvt år senere tyder tall på at Lula har holdt sitt ord.

Ikke stigende

Ifølge flere internasjonale medier skal nye satellittdata fra myndighetene vise at varsler om avskoging er nedskalert til å gjelde et område på 2650 kvadratkilometer, fra fjorårets 4000 kvadratkilometer.

De siste seks månedene skal avskogingen ha sunket med 34 prosent. I juni-måned skal det nedgangen i varsler ha vært på hele 41 prosent.

– Målet med å reversere vekstkurven er nådd. Det er et faktum: vi har reversert kurven; avskogingen er ikke stigende, sa sjefssekretær i miljødepartementet, João Paulo Capobianco, i en presentasjon i Brasilia, gjengitt av The Guardian.

«Tropenes Trump»

Dataene, som det Nasjonale Instituttet for Romforskning har hentet fra systemet Deter, er symptom på en politikk som står i sterk kontrast til den Brasils forrige leder førte.

Bolsonaro har tidligere fått tilnavnet «Tropenes Trump», for den påfallende likheten i takt og tone mellom ham og hans daværende amerikanske kollega, Donald Trump. Samfunnsgeograf Torkjell Leira har skrevet bok om Bolsonaro:

– Å spre løgner er en del av hans modus operandi. Han lyver om politiske motstandere. Han lyver om militærdiktaturet. Han lyver om høyesterett. Han lyver om avskoging i Amazonas, skriver Leira i boken, ifølge NTB.

The Guardian skriver at under Bolsonaro skal avskogingen ha gått tilbake til nivåer fra 15 år tilbake.

Avskogingen i Brasil skjøt fart under forrige president, Jair Bolsonaro.

Sparket eksperter og svekket urfolket

I løpet av sin regjeringstid strupet han blant annet finansieringen av forsknings- og miljøbyråer, sparket eksperter, fjernet tiltak for å håndheve sikkerheten, og svekket urfolks rettigheter til landområder, ifølge en oversikt fra Vox.

The Guardian skriver også at Bolsonaro motiverte jordbrukssektoren til å starte opp avskogingen igjen, etter å tidligere ha følt seg overkjørt av miljøvernslovene.

Selv med et svekket miljøbyrå, ser nå Bolsonaro-effekten til å ha snudd under Lula. Men det gjenstår fortsatt å se hvordan landet består den store styrkeprøven, som er de neste månedene med tørke.

Amazonas-regnskogen i Brasil fungerer som en viktig karbonvask som suger til seg store mengder av jordens drivhusgasser. I tillegg kan fellingen akselerere de lokale klimaendringene som kan gjøre regnskogområdene om til savanne-liknende økosystemer, noe som vil påvirke det økologiske mangfoldet, ifølge Vox.