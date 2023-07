Zelenskyj: Opp til USA om Ukraina får langdistansevåpen

NTB

På besøk i Tsjekkia gjentok Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sin bønn til vestlige land om å sende langdistansevåpen til bruk mot russiske styrker.

– Uten langdistansevåpen er det vanskelig å gjennomføre offensive operasjoner, men også å forsvare oss, sa Zelenskyj på en pressekonferanse med Tsjekkias statsminister Petr Fiala.

Ifølge Zelenskyj avhenger det av USA hvorvidt Ukraina får tilsendt langdistansevåpen eller ikke, men han la til at landet hans også er i dialog med andre vestlige allierte.

– Vi snakker om leveransen av langdistansesystemer med USA, det avhenger bare av dem nå, sa Zelenskyj.

Zelenskyj er på lynvisitt i Natos østflanke i et forsøk på presse på for ukrainsk medlemskap i alliansen og for å be om mer våpen. Torsdag var han i Bulgarias hovedstad Sofia, og senere fredag skal han etter planen til Istanbul i Tyrkia.

