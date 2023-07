Tre palestinere drept på Vestbredden

NTB

Tre palestinere ble drept av israelske soldater på den okkuperte Vestbredden fredag, opplyser palestinske helsemyndigheter.

Khayri Mohammed Sati Shaheen (34) og Hamza Moayed Mohammed Maqbool (32) ble drept da israelske soldater rykket inn i Nablus nord på Vestbredden.

Ifølge den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet sto de to bak et angrep mot et israelsk politikjøretøy på Vestbredden tidligere i uka.

Noen timer senere ble en palestinsk mann skutt i brystet og drept av israelske soldater under en demonstrasjon i Umm Safa, rundt 20 kilometer nord for Ramallah på Vestbredden.

Den israelske hæren har ikke kommentert hendelsen.

Tidligere i uka gjennomførte Israel et omfattende angrep med luft- og bakkestyrker mot i flyktningleiren i Jenin på Vestbredden. Der møtte de kraftig væpnet motstand, og tolv palestinere ble drept.

En israelsk soldat ble også drept under angrepet, men ifølge den israelske hæren tyder mye på at soldaten ble drept ved en feil av medsoldater, skriver Haaretz.

Over 150 palestinere er drept av israelske soldater og bosettere på Vestbredden hittil i år. 27 personer er drept i palestinske angrep rettet mot israelere.