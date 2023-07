USAs finansminister kritiserer Kina i Beijing

Janet Yellen ga uttrykk for bekymring for kinesisk praksis da hun fredag talte til representanter for amerikanske bedrifter i Kina. Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB

NTB

Janet Yellen kom med flere kritiske uttalelser om Kina i en tale i Beijing fredag. Den amerikanske finansministeren vil ta tak i urettferdig kinesisk praksis.

Yellen sier hun er bekymret for Kinas ny eksportkontroll for metaller som er viktige i produksjonen av halvledere, germanium og gallium.

– Vi evaluerer fortsatt virkningen av disse tiltakene, men de minner oss om hvor viktig det er å bygge motstandsdyktighet og diversifisere forsyningslinjene, sa Yellen i et møte med amerikanske bedrifter i Kina.

Tidligere på dagen møtte hun Liu He, en tidligere leder for Kinas næringspolitikk og en av president Xi Jinpings nære rådgivere. Senere skulle hun møte statsminister Li Qiang.

Finansministeren sier også at hun er bekymret for det hun kaller straffetiltak mot amerikanske bedrifter den siste tiden.

Yellen sier hun kom til Kina for å styrke kommunikasjonen og jobbe for «et stabilt konstruktivt forhold» mellom de to landene.

– Vi mener det er i begges interesse å sørge for at vi har direkte og tydelige kommunikasjonslinjer på de øverste nivåer, sier ministeren.

Sist måned besøkte utenriksminister Antony Blinken Kina og møtte blant andre president Xi. Det kan også bli et møte mellom Xi og USAs president Joe Biden før G20-toppmøtet i Delhi i september eller før et økonomisk samarbeidsmøte for Stillehavsområdet i november.