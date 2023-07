Medier: Seks omkom i brann på pleiehjem i Milano

NTB

Seks mennesker har mistet livet og 81 er skadd i en brann på et pleiehjem i Milano, melder italienske medier.

Nyhetsbyrået Ansa melder fredag at brannen brøt ut klokka 1.20 natt til fredag og at brannvesenet er på stedet.

Nyhetsbyrået AGI viser til regionale nødetater som sier at 81 personer er lagt inn på sykehus. Tilstanden skal være kritisk for to av dem.

Brannen startet trolig i andre etasje, der flere vinduer er knust, skriver Corriere della Sera. Ifølge avisen var det 173 beboere på det kommunale pleiehjemmet, som ligger sørøst i den italienske storbyen.