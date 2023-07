Brann på pleiehjem i Italia krevde minst seks menneskeliv

NTB

Seks mennesker mistet livet da det brøt ut brann på et pleiehjem i Milano nord i Italia natt til fredag. Over 80 er skadd.

Tilstanden er kritisk for tre av ofrene, opplyser italienske myndigheter.

Brannen startet i et rom i andre etasje i aldershjemmet sørøst i Milano like etter klokka 1. Flammene ble raskt slukket og spredte seg ikke til resten av bygningen, men store mengder giftig røyk førte til at mange ble skadd.

– Veldig tungt

To beboere brant til døde på rommet sitt, mens de fire andre mistet livet som følge av røykforgiftning, ifølge Milanos ordfører. Fem av dødsofrene var kvinner i alderen 69 til 87 år, mens det sjette var en 73 år gammel mann, ifølge italienske medier.

– Det kunne vært enda verre. Når det er sagt, er seks døde et veldig tungt dødstall, sier ordfører Giuseppe Sala til pressen på ulykkesstedet fredag morgen.

Årsaken til brannen er under etterforskning, men det var trolig en ulykke, opplyser brannvesenets talsmann Luca Cari.

Hjemmet hadde i underkant av 179 beboere, ifølge Sala. I tillegg til de rundt 80 som ble brakt til sykehus, ble like mange beboere evakuert som følge av brannen. Mange av dem satt i rullestol.

Vanskelig redningsarbeid

Brannsjef Nicola Meceli forteller til TV-kanalen Rai at redningsaksjonen var spesielt komplisert. Det skyldes at den kraftig røyken reduserte sikten, samt at mange av beboerne ikke kunne gå uten hjelp.

En lokal innbygger forteller at hun så noen av beboerne gispe etter luft fra vinduene i pleiehjemmet mens de holdt filler over ansiktet for å beskytte seg mot røyken.

Øyevitnet, som navngis som Lucia, skryter av redningsmannskapenes innsats.

– De som kunne gå, ble fulgt ut. De som ikke kunne gå, tror jeg ble båret ut i lakenene sine, forteller hun.