Tidligere toppleder i Farc er død

NTB

Ivan Márquez, den tidligere topplederen i den colombianske Farc-geriljaen som tok til våpen igjen etter fredsavtalen med regjeringen, er død.

Det er to kilder som opplyser til Reuters at Márquez nylig døde i Venezuela. De sier han døde på et sykehus i Caracas, der han fikk behandling for alvorlige skader han fikk i et angrep i Venezuela i juni i fjor.

Márquez deltok i fredsforhandlingene med den colombianske regjeringen, men etter at fredsavtalen var undertegnet i 2016, hoppet han i 2019 av og sluttet seg til en fraksjon i Farc som ikke godtok avtalen.

Han hevdet at den colombianske regjeringen ikke respekterte avtalen den hadde signert.

I 2021 ble flere av hans medarbeidere i dissidentgruppa drept, og han gikk i skjul, trolig i Venezuela.

USA mener han var involvert i kokainsmugling og utlyste en belønning på 5 millioner dollar for opplysninger som kunne føre til at han ble pågrepet.