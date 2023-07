Britisk etterretning: Russland flyr inn forsterkninger fra hele Russland

Den russiske forsvarsministeren Sergei Sjojgu leder et møte med ledelsen av de væpnede styrkene i Moskva, Russland. Bildet er frigitt 3. juli 2023 av det russiske forsvarsdepartementet via Reuters.

Desperasjonen i det russiske forsvarsdepartementet er nå så stor at tropper flys inn fra store deler av Russlands ytterpunkter for å møte den ukrainske sommeroffensiven.

Ifølge det britiske forsvarsdepartementet omplasseres nå militære enheter fra strategiske regioner i Russland til de ulike frontavsnittene Ukraina. Styrkene transporteres over enorme avstander for å unngå nederlag på slagmarken.

Her er noen eksempler på hvordan Russland nå omdisponerer sine styrker:

Flytter stående styrker 7.000 kilometer



Den 58. kombinerte armé, som normalt har i oppgave å sikre Kaukasus-regionen, forsvarer nå stillinger i Zaporizhzhia Oblast.

Den 5. kombinerte armeen og marineinfanteriet, som holder fronten rundt Velyka Novosilka i Donetsk oblast, er til vanlig basert 7.000 kilometer unna, i nærheten av den kinesiske grensen.

Forsvaret rundt Bakhmut er nå stort sett er sammensatt av elite-luftbårne regimenter, som normalt er stasjonert i det vestlige Russland som en hurtigreaksjonsstyrke i tilfelle spenninger med Nato, skriver Kyiv Independent.

Russland har gjort ser mer sårbar for angrep



På denne måten har Russland gjort seg svært sårbar. Forsvaret av Russlands øvrige territorium ligger nå mer utsatt til dersom et fiendtlig angrep skulle bli innledet andre steder enn i Ukraina hvor Putin har samlet mesteparten av Russlands slagkraft.

Det sier også noe om hvor stor motstand russerne møter på slagmarken mot en tallmessig underlegen motstander.

Fra krigens første fase er det kjent at flere avdelinger, som tidligere var utplassert i grenseområdene til Norge, ble sendt til Belarus for å invadere Ukraina fra nord.

Store deler av denne styrken skal ha blitt eliminert i de voldsomme kampene, som endte med at russiske styrker måtte trekke seg ut av Ukraina for å omgruppere.

- Russland har mistet nesten halvparten av kampeffektiviteten

Ifølge Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace skal så mye som 97 prosent av hele den russiske hæren nå være utplassert i Ukraina, ifølge BBC. Det tilsvarer hundretusenvis av russiske soldater.

Admiral Tony Radakin som er sjef for Storbritannias væpnede styrker og forsvarsstab, fortalte under en høring i det britiske parlamentet denne uken at Russlands militære er sterkt redusert i Ukraina, skriver Newsweek.

- Russland har mistet nesten halvparten av kampeffektiviteten til sin hær, sa admiral Radakin tirsdag.

– Vi har betydelig færre våpen enn fienden



Viseforsvarsminister i Ukraina, Hanna Maliar, legger ikke skjul på at Ukraina er underlegen Russland når det gjelder antall soldater, våpen og ammunisjon, men at de likevel ikke lar seg skremme eller passivisere av det. Derfor fortsetter den ukrainske offensiven for fullt. Samtidig fortsetter Vesten å levere våpen.

- Ukrainas væpnede styrker har betydelig færre våpen enn fienden, men de er fortsatt på frammarsj. Det vil si at våre styrker opererer under forhold der de har mye færre våpen, mye mindre ammunisjon, men likevel er våre tap mindre, sier Maliar, ifølge Ukrinform.

Hun viser til at det ukrainske militæret opptrer på en måte som gjør at fiendens offensive evner svekkes, samtidig som grunnen beredes for raskere ukrainsk fremrykking.