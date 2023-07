FN: Vest-Afrika opplever den verste sult-krisen på ti år

16,5 millioner barn under fem år vil i år ende opp som akutt underernærte i Vest-Afrika, ifølge Verdens matvareprogram (WFP). Foto: AP / NTB.

NTB

Millioner av mennesker kjemper for å holde sulten på avstand i Vest-Afrika, men får ingen hjelp utenfra, ifølge FNs matvareprogram (WFP).

Nærmere halvparten av de 11,6 millioner vestafrikanerne som WFP planla å hjelpe gjennom den mest kritiske perioden fra juni til august, får i år ikke hjelp som følge av at organisasjonen mangler penger.

WFP frykter nå at hundretusenvis enten skal slutte seg til væpnede grupper, selge sex for å overleve eller at desperate familier skal gifte bort unge jenter.

– Det er en tragisk situasjon. I løpet av årets magre sesong vil millioner av familier mangle matreserver som kan holde dem i live til neste innhøsting, som er i september, sier WFPs regiondirektør for Vest-Afrika, Margot Vandervelden.

– Vi må sette i verk umiddelbare tiltak for å forhindre et massivt skred inn i katastrofal sult, sier hun.

Vest-Afrika opplevde en dramatisk matvarekrise lenge før regionen i fjor ble rammet av flom og krigen i Ukraina førte til kraftig økning av matprisene.

Over 27 millioner mennesker i regionen gikk i fjor sulte som et resultat av væpnede konflikter, tørke og ettervirkninger fra koronapandemien, ifølge WFP.

Nå opplever 47,2 millioner mennesker matusikkerhet i Vest-Afrika, og kvinner og barn rammes aller hardest, ifølge FN-organisasjonen.

16,5 millioner barn under fem år vil bli akutt underernærte i Vest-Afrika i år, og det er en økning på 83 prosent fra gjennomsnittet i årene 2015 til 2022.