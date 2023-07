Zelenskyj møtte Tsjekkias president i Praha

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er på snartur til østlige Nato-land og ankom torsdag kveld Tsjekkias hovedstad Praha etter et besøk i Bulgaria.

I Praha møtte han blant annet president Petr Pavel og andre høytstående politikere og embetsfolk.

Zelenskyj er på lynvisitt i Natos østflanke i et forsøk på presse på for ukrainsk medlemskap i alliansen og for å be om mer våpen.

Etter møtet med Pavel sa den ukrainske presidenten at trege våpenleveranser fører til treghet i den ukrainske motoffensiven mot Russland, noe som igjen fører til at Russland styrker sine stillinger i de okkuperte områdene i Ukraina.

Fredag skal Zelenskyj etter planen møte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Istanbul.

Den ukrainske presidenten reiste til Tsjekkia etter et besøk i Bulgarias hovedstad Sofia der han blant annet hadde samtaler med landets statsminister Nikolai Denkov og utenriksminister Maria Gabriel.

I Sofia fikk Zelenskyj løfter om mer støtte, blant annet mer våpen. Statsminister Denkov lovet også hjelp til rehabilitering av ukrainske soldater og trening av ukrainsk helsepersonell.