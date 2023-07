Stoltenberg har ikke gitt opp håpet om snarlig å få Sverige inn i Nato

NTB

Svensk Nato-medlemskap er innen rekkevidde, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Han har fortsatt ambisjon om at medlemskapet kommer på plass i Vilnius.

– Tiden er inne for at Sverige kan tre inn i alliansen, sa Stoltenberg torsdag etter et møte med utenriksministrene fra Sverige, Tyrkia og Finland.

Stoltenberg understreket at Sverige har fulgt opp avtalen som kom i stand i forbindelse med toppmøtet i Madrid i fjor. De har fjernet begrensninger på våpeneksport, endret lovverket og har styrket anti-terrorarbeidet, påpekte han.

– Tyrkia er enig i at det er tatt store steg framover, men mener det er noe som gjenstår. Vi ser på hvordan vi kan bygge bro og nå fram til en enighet, sa Stoltenberg.

Mandag skal Sveriges statsminister Ulf Kristersson møte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, dagen før toppmøtet i Vilnius starter.

– Vi hadde et godt møte i dag, og jeg er sikker på at vi også vil gjøre ytterligere fremskritt i løpet av helgen, sa Stoltenberg.

Stoltenberg viste til terrordom

På spørsmål om hva mer Sverige kan gjøre, svarte Stoltenberg at man alltid kan gjøre mer innenfor de områdene man ble enig om i fjor: For eksempel kan våpeneksport økes og arbeid mot terrorisme kan trappes ytterligere opp.

– Men jeg vil ikke gå nærmere inn på nøyaktig hva Sverige kan gjøre i tiden mellom nå og toppmøtet, sa han.

Som eksempel på hvordan Sverige har intensivert bekjempelsen av terror, viste Stoltenberg flere ganger til en dom som falt i Stockholm tingrett tidligere torsdag. Der ble en tyrkisk mann i 40-årene dømt for forsøk på terrorfinansiering etter at han prøvde å samle inn penger til kurdiske PKK.

I avtalen fra i fjor ble det slått fast at også Sverige anser den kurdiske gruppen PKK som en ulovlig terrororganisasjon.

– Det viser at det også er i Sveriges interesse å bekjempe disse gruppene og disse folkene, sa Stoltenberg, som mente tingrettsdommen demonstrerer at Sverige tar dette på alvor.

– Ikke mer å gjøre nå

Den svenske utenriksministeren ga imidlertid uttrykk for at ballen nå ligger hos tyrkerne. Han mente den tyrkiske motparten hadde anerkjent at Sverige har tatt steg for å oppfylle avtalen.

– Jeg kan ikke se at mer kan gjøres nå. Vi mener at vi har fulgt opp våre forpliktelser under avtalen, sa utenriksminister Tobias Billström.

Han la til at Sverige venter på en positiv beslutning neste uke, men at det er Tyrkia som må bestemme seg når alt kommer til alt.

– Må følge opp lovendringer i praksis

Den tyrkiske utenriksministeren Hakan Fidan svarte at det er «åpenbart» hva som må gjøres. Sverige må oppfylle sine forpliktelser, sa han.

– Hvis PKK holder fram med sine handlinger i Sverige, er det ingen vits med lovendringer, sa han ifølge Reuters.

– Sverige må følge opp lovendringer i praksis, sa han.

Sverige har håpet å kunne få en avklaring på søknaden sin før toppmøtet i Litauens hovedstad, men Tyrkia og Ungarn har som de eneste Nato-landene ennå ikke villet godkjenne søknaden.