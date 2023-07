Israelsk politimann frifunnet for drap på palestinsk autist

Den 32 år gamle autisten Eyad al-Hallaq ble skutt og drept av en israelsk politimann da han var på vei til en skole for psykisk utviklingshemmede i Jerusalems okkuperte gamleby 30. mai 2020. Politimannen som skjøt ham, ble tiltalt for uaktsomt drap, men ble torsdag frifunnet av en israelsk domstol. Her viser Hallaqs mor Rana fram bilder av sønnen. Foto: AP / NTB

