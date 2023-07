Serbia anklager Kosovo for etnisk rensing

Nato har hatt en fredsstyrke i Kosovo siden 1999, men forholdet mellom ledelsen i Pristina og den serbiske minoriteten er nå svært spent. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Serbia anklager Kosovo for «stille etnisk rensing» av den serbiske minoriteten og ber om at et hastemøte i FNs sikkerhetsråd sørger for å gi dem beskyttelse.