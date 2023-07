20 militante drept i mulig al-Shabaab-angrep i Kenya

NTB

Kenyas nasjonale politistyrke sa torsdag at 20 militssoldater var drept og åtte offiserer skadd i et mistenkt al-Shabaab-angrep nær landets grense til Somalia.

En spesialenhet med politifolk ble utsatt for tung beskytning i et bakhold onsdag mens de patruljerte i Mandera, et fylke nord i Kenya som deler en lengre grense med Somalia.

Onsdag kunngjorde den kenyanske regjeringen at de utsetter den planlagte gjenåpningen av sin lenge stengte grense til Somalia etter flere dødelige angrep på landets jord som skyldtes de al-Qaida-tilknyttede jihadistene.

Tirsdag 13. juni ble åtte kenyanske politifolk drept i Garissa, et østlig fylke langs grensen til Somalia, da kjøretøyet deres traff en veibombe.

Lørdag 24. juni fikk fem sivile strupen skåret over i et angrep i Lamu, et annet fylke på grensen. Noen ble også halshugget.

Kenya har vært utsatt for gjengjeldelsesangrep fra al-Shabaab siden de sendte styrker over grensen til Somalia i 2011 for å knuse jihadistene som har kjempet for å styrte den utenlandskstøttede regjeringen i Mogadishu siden 2007.

Kenya er fortsatt en viktig bidragsyter til en styrke fra Den afrikanske union (AU) i Somalia som prøver å dempe al-Shabaabs kapasitet til å utføre dødelige angrep.

I 2015 ble 148 mennesker massakrert ved Garissa University, og to år tidligere ble 67 mennesker drept da militssoldater stormet Westgate kjøpesenter i Nairobi.