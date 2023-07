Flere barn blir tvangsadoptert i Danmark

NTB

En lovendring har bidratt til at flere danske barn blir tvangsadoptert, skriver avisen Kristeligt Dagblad.

I fjor ble åtte flere barn tvangsadoptert på landsbasis i Danmark enn året før. Det viser et utdrag fra den danske klagemyndighetens saksbehandlingssystem, ifølge avisa.

Til sammen 37 barn tvangsadoptert i fjor mot 29 i 2021.

Familierettsadvokat Bitten Kjærsgaard er bekymret over utviklingen.

– Vi ser at det er anbefalinger om tvangsadopsjon, selv om foreldrene til plasserte barn overholder alle avtaler om samvær og har gode samvær, sier hun.

Ifølge Kjærsgaard har antallet tvangsadopsjoner økt etter en lovendring i 2015.

Mens det tidligere måtte bevises at foreldre varig var ute av stand til å ta seg av barnet sitt, må det etter lovendringen bare sannsynliggjøres at de aldri vil kunne oppnå evnen til å være foreldre.

Siden 2015 er kommunene Guldborgsund og Lolland blant de i Danmark som ifølge Kristeligt Dagblad har henvist flest barn til tvangsadopsjon – med henholdsvis 13 og 39 saker.

Kjærsgaard opplyser at en tvangsadopsjon oppstår når et barn blir bortadoptert til noen andre uten at foreldrene samtykker til det.