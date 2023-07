Politiet ber om to ukers fengsling for drapssiktet mann i Ørland

NTB

Politiet ber om to ukers fengsling for mannen i 60-årene som er siktet for drap på sin kone i Ørland kommune i Trøndelag.