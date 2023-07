Nordmann tiltalt i Värmland: – Brukte fryseboks som normalt mens kvinne lå der død

NTB

En 56 år gammel nordmann er tiltalt for grovt brudd på gravfreden og millionbedrageri etter å ha oppbevart samboeren i en fryseboks i flere år.

Kvinnen, som var i 60-årene, var også norsk. Mannen er tiltalt for grovt bedrageri etter å angivelig over tid tatt ut pensjon fra kvinnens konto etter hun døde, til sammen 1,3 millioner kroner.

– Kroppen har vært hel. Under tiden har mannen brukt fryseren også til andre ting. Jeg mener dette utgjør en krenking av den dødes gravfred hver gang mannen har åpnet og stengt fryseren. Det er en skjerpende omstendighet, sier påtaleansvarlig Linda Karlsson hos politiet i en pressemelding.

Naturlige årsaker

Politiets bilder viser at det lå en rekke matvarer oppå den døde kvinnen i den forholdsvis lille fryseren. Hun var tildekket med et tykt teppe.

Tiltalte har sagt at kvinnen døde av naturlige årsaker. Politiet fant ikke bevis for noe annet, og droppet anklagene om drap i juni. De antar at hun døde i januar 2018, men hun ble ikke funnet før i mars i år.

Etterforskningsdokumentene viser at det ble brukt penger fra kvinnens bankkonto fram til i år. Hun fikk pensjon fra Norge til en norsk konto.

Kan ha hatt hjelp

Tiltalen tilsvarer likskjending etter norsk lov. Grovt gravfredsbrudd har en strafferamme på fengsel fra seks måneder til fire år. Skyldige til grovt bedrageri dømmes i Sverige til fengsel fra seks måneder til seks år.

Etterforskningen har indikert at mannen har brukt hjelpemiddel for å flytte på liket, men politiet utelukker ikke at noen annen kan ha vært delaktig i gjerningen.

Tiltalen omfatter også dokumentforfalskning. Mannen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet i mars. Han har tidligere nektet for bedrageriet, men det er ikke klart hvordan han stiller seg til tiltalen. Rettssaken går i Värmlands tingsrett 11.–12. juli.

– Stor belastning

Det skjerpende for saken at mannen har begått likskjending for å skjule bedrageriet, mener påtalemyndigheten. Karlsson påpeker også at han overfor familie og venner har holdt på illusjonen om at kvinnen fortsatt var i live.

– Det må ha vært en stor belastning for dem å på dette viset få vite at kvinnen har vært død i lengre tid, uttaler politiadvokaten.

Obduksjonen kom ikke fram til noen dødsårsak for kvinnen. Mannen har uttalt at han fant henne død i sengen, og at det å ordne en begravelse «rant ut i sanden», meldte Nya Wermlands-Tidningen denne uka.

Tar det tungt

Mannens forsvarer, advokat Stefan Liliebäck, sa til NTB forrige uke at mannen tar saken tungt.

– Fysisk sett er det nok ikke noe stort problem, men psykisk tror jeg ikke han har det så bra, sier Liliebäck.

Han sa da de vil ta stilling til straffskyld når de har fått gjennomgått tiltalen.