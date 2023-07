Dødstall nedjustert etter gasslekkasje i Sør-Afrika

NTB

Minst 16 personer er døde etter en gasslekkasje, opplyser lederen for provinsregjeringen i Gauteng. Tallet på døde er lavere enn mediene først rapporterte.

På et besøk ved åstedet for ulykken i Boksburg øst for Johannesburg sier førsteminister Panyaza Lesufi at det er satt i gang etterforskning om hva slags gass som lekket ut.

– 16 er det bekreftede tallet. Teamet har forsikret meg om at de har telt på nytt, sier førsteminister Panyaza Lesufi. Mediene har tidligere meldt at 24 personer var døde.

Lesufi sier det lå døde spredt utover området som var rammet. Blant de døde er et ett år gammelt barn.

– Det er ikke et godt sted. Det er smertefullt, følelsesmessig krevende og tragisk, sier ministeren.

Verken Lesufi eller mediene har sagt noe konkret om hvordan lekkasjen oppsto, men mediene har antydet at gassen kan være knyttet til ulovlig gruvedrift.