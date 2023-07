Presidentkandidat for opposisjonen seiler opp i Mexico

NTB

Oppslutningen om opposisjonskandidaten Xochitl Gálvez har vokst siden hun i forrige uke kunngjorde at hun vil bli president i Mexico neste år.

Mexicanske presidenter kan bare sitte i en periode på seks år, og dagens president, Andrés Manuel López Obrador, kan derfor ikke stille til gjenvalg.

Men han nyter stor folkelig støtte, og de fleste har derfor trodd at den som blir kandidat for regjeringspartiet Morena, ville bli vanskelig å slå.

Men Gálvez fra høyrepartiet PAN, som i dag er medlem av Kongressen og kjent for sin sans for humor og evne til å få overskrifter i mediene, har fått noen til å tenke at hun kan bli en seriøs utfordrer for Morena.

Gálvez kommer fra en fattigere bakgrunn enn mange mexicanske politikere, blant dem de to som kniver om å bli Morenas kandidat, og appellerer til fattigere mexicanere på samme måte som venstrepopulisten López Obrador.

60 år gamle Gálvez står med sin urfolksbakgrunn i kontrast til Morenas kandidater, Mexico bys ordfører Claudia Sheinbaum og tidligere utenriksminister Marcelo Ebrard, som hun sier vokste opp i privilegerte omstendigheter.

Konservative PAN har gått sammen i en bred koalisjon med det gamle statsbærende partiet PRI og venstrepartiet PRD for å utfordre Morena ved valget neste år.

En meningsmåling i forrige uke gjort av avisa El Financiero viste at 34 prosent av de spurte ser positivt på Gálvez, opp 10 prosentpoeng fra måneden før.