Blinken lover støtte til Haiti

NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken lovte onsdag at USA er fast bestemt på å hjelpe med å gjenopprette sikkerheten i Haiti.

På et møte i den karibiske handelsblokken Caricom i Trinidad-Tobago onsdag sa han at USA er den største donoren til landets politi, og at det trengs en multinasjonal styrke for å gjenopprette sikkerheten i det voldsherjede landet.

Men ingen land har antydet at de er villig til å lede en slik styrke som haitiske myndigheter selv har bedt om, og Blinken sa heller ikke noe om hvem som kunne lede den.

President Joe Biden har tidligere sagt at USA ikke ville risikere amerikanske soldaters liv i Haiti og prioriterer støtte til landets politistyrke.

FNs generalsekretær António Guterres besøkte nylig Haiti og sa på Caricom-møtet at sikkerhetssituasjonen raskt går fra vondt til verre. Han ba om en robust internasjonal styrke til å stabilisere landet.

Haitis myndigheter har mistet kontrollen over store deler av landet, og brutale gjenger herjer særlig i hovedstaden Port-au-Prince..