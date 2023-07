Trump samler inn dobbelt så mye penger

Tidligere president Donald Trump, her på valgkampmøte i South Carolina 1. juli, samlet inn rekordmye penger til valgkampen i perioden april til juni. Foto: Chris Carlson / AP / NTB

NTB

Tidligere president Donald Trump samlet i april til juni inn dobbelt så mye penger til valgkamp som i de tre månedene før, trass i tiltalene mot ham.

Trumps valgkamporganisasjon samlet inn 35 millioner dollar i perioden, langt mer enn de 18,8 millioner han samlet inn fra januar til mars.

Den vellykkede pengeinnsamlingen kan tyde på at Trumps problemer med loven er til fordel for ham blant kjernevelgerne foran valget neste år.

En føderal jury tok i juni ut tiltale mot Trump for håndteringen av graderte dokumenter han tok med seg da hans presidentperiode var over, og i april ble han tiltalt i New York i en annen sak om hysjpenger til en pornostjerne.

I mai ble han pålagt å betale 5 millioner dollar til en skribent som vant fram mot ham med et søksmål for seksuelle overgrep. Den kjennelsen har han anket.

Ifølge en meningsmåling dagen etter den føderale tiltalen mener det store flertallet av de republikanske velgerne at tiltalen er politisk motivert.

Trump ligger godt an til å bli Republikanernes presidentkandidat ved valget neste år, langt foran Florida-guvernør Ron DeSantis som kunngjorde sitt kandidatur i mai og ennå ikke har opplyst hvor mye penger han har samlet inn.

