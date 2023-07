Russland etterforsker angrep på journalist i Tsjetsjenia

Den russiske journalisten Elena Milasjina ble angrepet i Tsjetsjenia tirsdag. Bildet er publisert av hennes arbeidsgiver, Novaja Gazeta. Foto: Novaja Gazeta Europa via AP / NTB

NTB

Russland har opprettet straffesak etter at gravejournalisten Elena Milasjina og advokaten Aleksander Nemov ble angrepet i Tsjetsjenia tirsdag.

Milasjina, som jobber for avisen Novaja Gazeta, var på vei fra flyplassen i den tsjetsjenske hovedstaden Groznyj sammen med Nemov da de ble angrepet av uidentifiserte menn. De ble slått, sparket og truet med skytevåpen.

Milasjina fikk også hodet sitt barbert og fikk et grønnfarget stoff kastet over seg. Begge er nå innlagt på et sykehus i Moskva.

Ifølge Novaja Gazeta var Milasjina i Tsjetsjenia for å dekke straffeutmålingen til Zarema Musajeva, mor til tre kritikere av Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov.