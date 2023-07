Kristersson og Biden diskuterte svensk Nato-søknad

NTB

Bare Tyrkia kan ta tyrkiske beslutninger, sier Sveriges statsminister Ulf Kristersson som onsdag diskuterte Sveriges Nato-søknad med president Joe Biden.

– Vi støtter fullt ut Sveriges inntreden i Nato, var Bidens budskap da han tok imot den svenske statsministeren i Det hvite hus.

– Dere er en ekstremt verdifull og kompetent partner, la han til under innledningen av det timelange møtet.

– Sverige kommer til å gjøre alliansen vår sterkere og har samme vurderinger som vi har i Nato, sa Biden.

Høyst uklart

Kristersson kvitterte for støtten og understreket også at Sverige og USA har sammenfallende syn og prioriteringer i mange spørsmål, blant annet når det gjelder krigen i Ukraina, kampen mot klimaendringer og det transatlantiske samarbeidet.

Etter møtet innrømmet han at det ikke kom noe nytt ut av samtalen med Biden og at det fortsatt er høyst uklart om Tyrkia vil gi grønt lys til svensk Nato-medlemskap innen neste ukes Nato-toppmøte i Vilnius.

– Ingenting er klart, sa han.

– Vi innser begge at Vilnius-møtet om en uke er et svært passende tidspunkt for et svensk medlemskap, men det er bare Tyrkia som kan fatte tyrkiske beslutninger, medga Kristersson. Han setter sin lit til at USA vil gjøre sitt.

– Jeg kjenner meg veldig komfortabel og trygg på at USA nå gjør sin del og virkelig understreker at det ligger i deres (Tyrkias) interesse at Sverige blir med i Nato, sa han.

Ungarn avventer

Ungarn har også satt foten ned for svensk Nato-medlemskap og kommer ikke til å åpne for dette før Tyrkia gjør det samme, sa landets utenriksminister Peter Szijjarto tidligere i uka.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har de siste dagene gjentatt sin motstand mot svensk medlemskap.

Opptak av nye medlemmer krever at alle Nato-landene sier ja.

F-16-samtaler

Det har lenge vært spekulert på om et mulig amerikansk salg av F-16-fly til Tyrkia kan få Erdogan til å droppe sin motstand mot Sverige.

Tirsdag antydet det amerikanske nettstedet Punchbowl News at det kan være bevegelse i dette spørsmålet. USAs utenriksdepartement er nemlig i samtaler med lederen for Senatets utenrikskomité Bob Menendez, som lenge har vært imot å selge F-16-fly til Tyrkia, ifølge nettstedets ikke navngitte kilder.

Onsdag erkjente Erdogan i en samtale med Nederlands statsminister at Sverige har tatt skritt i riktig retning i form av en ny antiterrorlov. Samtidig hevdet Erdogan at fortsatte demonstrasjoner fra PKK-tilhengere i Sverige nuller ut framskrittene.

Sverige og Finland søkte sammen om Nato-medlemskap i fjor etter Russlands invasjon av Ukraina. Finland slapp inn i Nato tidligere i år.